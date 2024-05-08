Стая собак напала на девочку в Красноярском крае



Стая из пяти собак 7 мая напала на 11-летнюю девочку в городе Игарка Красноярского края, об этом заявил СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«У ребенка зафиксированы укушенные раны голени и предплечий, ребенок проходит лечение амбулаторно», - сообщает СК.

Инцидент произошел во время прогулки девочки с ее отцом. Мужчина зашел в подъезд на несколько минут, чтобы передать письмо другу, в этот момент во дворе дома на школьницу напали собаки. Прохожий отогнал агрессивных животных от девочки.

В Братске медицинская помощь потребовалась 8-летнему мальчику после укуса бродячей собаки. Нападение на ребенка произошло около школы. СК по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту травмирования школьника.