В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на 8-летнего мальчика

Бродячая собака укусила восьмилетнего ребенка в Братске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области.

«В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома мать школьника встретила его и отвезла в травмпункт. Происшествие выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

Следственный комитет установит все обстоятельства инцидента и дадут оценку деятельности должностных лиц, которые несут ответственность за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.