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На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 парашютистов

Инцидент произошел в ходе проведения совместных маневров Swift Response.
Глеб Владовский 2024-05-08 08:33:44
© Фото: Benjamin Cooper, ZUMAPRESS, Globallookpress

Одиннадцать военнослужащих в Швеции получили ранения и травмы во время отработки прыжков с парашютом в рамках учений НАТО Swift Response. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

По данным издания, в маневрах принимали участие от 600 до 800 солдат. В ходе отработки прыжков травмы получили военнослужащие из США, Венгрии и Италии.

«Они получили те или иные травмы во время прыжка. Есть раны и переломы, но опасных для жизни травм нет», - цитирует издание телеканал «360».

Пострадавших военнослужащих госпитализировали в больницы в шведских городах Линчепинг и Йенчепинг.

По данным газеты, число подобных инцидентов может варьироваться от шести до 19. В связи с этим службы региона, где проходили учения, заранее предупредили о возможных происшествиях.

Ранее в НАТО заявили об установке двух «красных линий», за которыми может последовать прямое вмешательство в украинский конфликт.

#в стране и мире #Швеция #Учения НАТО #парашютисты #травмы
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