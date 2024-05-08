На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 парашютистов

Одиннадцать военнослужащих в Швеции получили ранения и травмы во время отработки прыжков с парашютом в рамках учений НАТО Swift Response. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

По данным издания, в маневрах принимали участие от 600 до 800 солдат. В ходе отработки прыжков травмы получили военнослужащие из США, Венгрии и Италии.

«Они получили те или иные травмы во время прыжка. Есть раны и переломы, но опасных для жизни травм нет», - цитирует издание телеканал «360».

Пострадавших военнослужащих госпитализировали в больницы в шведских городах Линчепинг и Йенчепинг.

По данным газеты, число подобных инцидентов может варьироваться от шести до 19. В связи с этим службы региона, где проходили учения, заранее предупредили о возможных происшествиях.

Ранее в НАТО заявили об установке двух «красных линий», за которыми может последовать прямое вмешательство в украинский конфликт.