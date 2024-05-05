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НАТО установила красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

В Североатлантическом альянсе опасаются неких провокаций и вмешательства «третьей страны».
Сергей Лебедев 2024-05-05 14:27:25
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Североатлантический альянс установил две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в украинский конфликт. Это было сделано в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений, пишет итальянская газета Repubblica.

В НАТО опасаются, что в ситуацию прямо или косвенно может вмешаться «третья страна». В военном блоке также боятся некой провокации России в отношении Польши или стран Прибалтики, а также военных действий против Молдавии.

Издание указывает, что Североатлантический альянс может задействовать около 100 тысяч военных, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии.

Напомним, в минувший четверг французский президент Эмманюэль Макрон допустил отправку войск на Украину, в случае если Киев того попросит, или при прорыве российских войск «через линию фронта». Он напомнил, что ранее на Западе считали недопустимой и отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для националистов.

Заявление Эмманюэля Макрона прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его очень важным и опасным.

#Россия #Украина #НАТО #Киев #Североатлантический альянс #Блок
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