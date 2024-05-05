НАТО установила красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

Североатлантический альянс установил две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство в украинский конфликт. Это было сделано в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений, пишет итальянская газета Repubblica.

В НАТО опасаются, что в ситуацию прямо или косвенно может вмешаться «третья страна». В военном блоке также боятся некой провокации России в отношении Польши или стран Прибалтики, а также военных действий против Молдавии.

Издание указывает, что Североатлантический альянс может задействовать около 100 тысяч военных, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии.

Напомним, в минувший четверг французский президент Эмманюэль Макрон допустил отправку войск на Украину, в случае если Киев того попросит, или при прорыве российских войск «через линию фронта». Он напомнил, что ранее на Западе считали недопустимой и отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для националистов.

Заявление Эмманюэля Макрона прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его очень важным и опасным.