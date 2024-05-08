В МВФ зафиксировали снижение зависимости от доллара в мире

Несколько государств в настоящее время ведут работы по снижению своей зависимости от доллара США. Такими данными поделились в Международном валютном фонде (МВФ).

По данным организации, данная тенденция возникла в связи с интересами национальной безопасности, а также рядом факторов, в том числе пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.

«Некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара США в международных транзакциях и резервах», - цитирует доклад ТАСС.

При этом в МВФ отметили, что американская валюта все еще сохраняет свое доминирующее положение в мировой экономике. На доллар приходится около 80% всех операций, следует из данных SWIFT.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин допустил вероятность краха мировой валютной системы.