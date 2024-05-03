Директор от РФ в МВФ заявил о возможном крахе мировой валютной системы

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин допустил возможность краха мировой валютной системы.

«Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует», - сказал он в интервью РИА Новости.

Можин отметил, что существующая система держится на доверии к тому, что долларовые активы считаются безопасными, подчеркнув, что в последнее время центральные банки и домохозяйства продают долларовые активы и покупают золото из-за роста недоверия к их устойчивости. По мнению собеседника агентства, «как только это доверие пропадет», в мировой экономике наступит хаос.

Между тем, исполнительный директор также заявил, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС сумеет предложить альтернативу, в том числе настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами. По словам Можина, страны - участницы объединения способны создать учетную единицу, которая будет построена на корзине из валют Бразилии (реал), России (рубль), Индии (рупия), Китая (юань) и ЮАР (ранд).

Ранее Алексей Можин заявил, что МВФ осуществляет прямое финансирование терроризма, помогая Киеву. Он пояснил, что выдаваемые Украине кредиты в основном позволяют ей погашать старые, из-за чего практически не происходит чистого прироста средств фонда.