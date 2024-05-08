Режим ЧС из-за паводка ввели в трех поселениях Томской области

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен в трех поселениях Томской области - Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Томской области Владимир Мазур.



«Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населённым пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки», - сообщил губернатор.



Со слов Владимира Мазура, эвакуация местных жителей из-за ухудшения ситуации с паводком не потребовалась. Он уточнил, что пункты ПВЗ и специальная техника приведены в готовность. За ситуацией в Томской области наблюдают специалисты.



В Тюменской области более тысячи жителей эвакуировали из-за опасной ситуации с паводком. В результате подъема уровня воды отрезанными оказались пять поселений.