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Режим ЧС из-за паводка ввели в трех поселениях Томской области

К подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки.
Услада Дубинина 2024-05-08 07:18:57
© Фото: mchstomsk Telegram

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен в трех поселениях Томской области - Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Томской области Владимир Мазур.


«Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населённым пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки», - сообщил губернатор.


Со слов Владимира Мазура, эвакуация местных жителей из-за ухудшения ситуации с паводком не потребовалась. Он уточнил, что пункты ПВЗ и специальная техника приведены в готовность. За ситуацией в Томской области наблюдают специалисты. 


В Тюменской области более тысячи жителей эвакуировали из-за опасной ситуации с паводком. В результате подъема уровня воды отрезанными оказались пять поселений.

#в стране и мире #Тюменская область #паводок #эвакуация #томск #подтопление
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