Более тысячи жителей Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Спасатели эвакуировали более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области из ряда населенных пунктов в подтопляемой зоне из-за паводка на реке Ишим, сообщил глава района Сергей Ломовцев.

«Река Ишим проходит по территориям семи сельских поселений, которые находятся в режиме чрезвычайной ситуации "поводок". Мы эвакуировали более тысячи наших земляков», - цитирует РИА Новости слова Ломовцева.

Он добавил, что эвакуированные жители остаются либо у своих родных и близких, либо в пунктах временного пребывания. Ситуация находится под контролем, «жизнь организована».

Сообщается, что в результате подъема уровня воды в Ишиме отрезанными оказались пять населенных пунктов, некоторые люди не стали покидать свои дома. По словам главы района, оставшимся в опасной зоне будет оказываться необходимая поддержка - из соседних сел им будут завезены продовольственные продукты, вода, другие нужные для жизнедеятельности товары.

Напомним, сегодня утром специалисты зафиксировали в районе Ишима явление половодья, уровень воды достиг критической отметки в 861 сантиметр, и он продолжает подниматься. С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС.