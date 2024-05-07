В музей передали документы о планах Гитлера захватить в плен Сталина

Рассекреченные документы с планами Адольфа Гитлера в самом начале Великой Отечественной войны захватить в плен Иосифа Сталина передали в Музей Победы. Более 20 бумажных свидетельств о деятельности советской военной разведки пополнили музейный фонд. Здесь встречаются агентурные данные, рапорты и донесения разведчиков СССР, начиная с 1941 года.

«Германское руководство, опьяненное этими успехами, считало, что в течение 3-4 недель с Советским Союзом будет покончено. Это вот проявилось в одном из докладов в центр, который пришел уже на третью неделю после начала войны. Потом зарубежные источники стали добывать уникальную информацию, в том числе из органов высшего военного управления фашистской Германии», - сообщил Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Уже с осени 1941 года разведуправление Красной армии через свои каналы перехватывало ежедневные разведсводки главного командования сухопутных войск Вермахта. Сотни тысяч военных разведчиков боролись против фашистских захватчиков, из них 621 человек был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее ФСБ РФ показала рассекреченные документы о попытке Гитлера в 1944 году провести наступление против англо-американцев. Согласно этим документам, именно СССР помешал Германии осуществить планы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.