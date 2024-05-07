Начальник службы ГСМ рассказал о процессе заправки техники на передовой

Заправщики и бронетехника желанная цель для дронов и артиллерии на передовой. Украинские силы охотятся за ними не жалея снарядов и ракет. Начальник службы горючего танкового полка с позывным Бармен поделился со «Звездой», как проходит процесс заправки боевой техники ВС РФ на передовой.

«Человек вывел колонну топливозаправщика из под огня. Там бомбили "Градами"», - вспоминает он.

Бармен на СВО с самого начала. В армию пошел добровольно, и своим делом он занимается с увлечением и самоотверженно. В боевых условиях по земле, воде или воздуху он обеспечивал войска топливом не взирая опасность.

«Техника постоянно находится в работе. Ежедневно она бывает на линии боевого соприкосновения. И техника заправляется бесперебойно. Это может быть и в два часа ночи, и в пять утра. Время у нас не обозначено, и люди работают в круглосуточном режиме», - рассказал начальник службы ГСМ.

Российские танки, возвращаясь с передовой, заходят на заправку - на все требуется несколько минут. Заправка в полевых условиях никак не похожа на то, что происходит в городе. Потому что за две-три минуты нужно заправить больше двух тонн топлива в эти боевые машины. После этого они опять отправляются на задание.

Место и время встречи всегда секрет и выверены заранее. Все происходит быстро: если противник заметил машины, то оставаться на месте небезопасно.

Ранее российские бойцы показали «передвижную заправку» на передовой. Ей удается подавать до сотни литров горючего в минуту.

Материал подготовили Игнат Далакян, Михаил Аброськин и Николай Баранов.