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В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

Погибла женщина 1938 года рождения.
Мария Зайцева 2024-05-08 19:50:28
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Донецкой Народной Республике от украинского обстрела погибла женщина 1938 года рождения. Об этом 8 мая сообщает ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в официальном телеграм-канале.

В селе Красная Поляна на Октябрьской улице от атаки ВФУ погибла женщина, на этой же улице зафиксировано попадание в частный жилой дом. ДНР в СЦКК дополнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

7 мая Украина 11 раз обстреляла территорию ДНР, в результате ранены четыре сотрудника республиканского МЧС и один мирный житель.

#в стране и мире #ДНР #обстрел всу #пожилая женщина
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