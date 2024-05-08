В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина

В Донецкой Народной Республике от украинского обстрела погибла женщина 1938 года рождения. Об этом 8 мая сообщает ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в официальном телеграм-канале.

В селе Красная Поляна на Октябрьской улице от атаки ВФУ погибла женщина, на этой же улице зафиксировано попадание в частный жилой дом. ДНР в СЦКК дополнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

7 мая Украина 11 раз обстреляла территорию ДНР, в результате ранены четыре сотрудника республиканского МЧС и один мирный житель.