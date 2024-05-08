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Международный «Телемост Победы» прошел в Москве

В ходе мероприятия ветеран Великой Отечественной войны Семен Люлько рассказал, как врукопашную приходилось освобождать Вену в 1945 году.
Игнат Далакян 2024-05-08 21:38:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве прошел международный «Телемост Победы». Уже не первый год на связь с российской столицей выходят те, кто понимают истинность слов «Никто не забыт и ничто не забыто». Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о том, как начиналась война, как было сложно, и как радовались, когда узнали, что фашизм побежден.

Ветеран ВОВ Семен Люлько участвовал в освобождении Венгрии, Словакии, Австрии. Он поделился одним из эпизодов событий тех времен.

«В пять часов утра мы пошли в наступление. На берегу были очень сильные укрепления. В это время очень много погибло. Но был приказ главнокомандующего Иосифа Сталина - сохранить все исторические здания. Это приказ. Получается, что мы должны были врукопашную. Мы выполнили приказ. Но при этом у нас очень много погибло. Вену мы освободили 13 апреля 1945 года», - поделился ветеран ВОВ.

Телемосты с участием ветеранов Великой Отечественной войны проводятся с 2020 года. Данный формат позволяет охватить максимальную аудиторию и еще раз напомнить молодежи о важности грядущего праздника.

В прошлом году пообщаться с живыми свидетелями страшных событий сороковых годов собрались юноши и девушки из различных российских городов: Ростова-на-Дону, Саратова, Новочеркасска, Луганска. К телемосту присоединились и соотечественники, проживающие в Великобритании, Германии, Египте, Камеруне, Палестине, Южной Корее и Бельгии.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Великая Отечественная война #ветераны #освобождение Вены #телемост победы
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