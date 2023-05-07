Волонтеры со всей страны приняли участие в международном «Телемосте Победы» с ветеранами

Телемосты с участием ветеранов Великой Отечественной войны проводятся с 2020 года, данный формат позволяет охватить максимальную аудиторию и еще раз напомнить молодежи о важности грядущего праздника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ветераны Великой Отечественной войны, свидетели главной трагедии человечества XX века рассказали о своем пути к Победе в рамках телемоста с волонтерами. Пообщаться с живыми свидетелями страшных событий сороковых годов собрались юноши и девушки из различных российских городов: Ростова-на-Дону, Саратова, Луганска, Новочеркасска. К разговору подключились и соотечественники, проживающие в Великобритании, Камеруне, Германии, Египте, Палестине, Южной Корее и Бельгии.

«С каждый годом количество участников войны уменьшается и благодаря телемостам мы имеем возможность донести правду о войне, свидетельства ее живых участников в те города, где не остались ни одного ветерана. Эта форма очень актуальна именно сейчас», - сказал Секретарь московской региональной организации участников Великой Отечественной войны Александр Гончаров.

Право открыть дискуссию доверили Евсею Рудинскому, ровеснику века, отметившему сотый юбилей совсем недавно. Войну Евсей встретил совсем молодым юношей, курсантом авиационного училища. Как и все его сокурсники, молодой человек рвался на фронт.

«Когда мы туда попали, я прекрасно понимал, что боевого опыта у меня нет. Поэтому сел на самолет в качестве штурмана пикирующего бомбардировщика. Опыт пришел со временем. Полк был знаменитым, 15 героев СССР и командир наш Михаил Михайлович Воронков - любимый "батя". В этом полку и застал я окончание войны. 28-29 апреля мы сделали последние вылеты на Берлин», - рассказал майор авиации Евсей Рудинский.

Каждая история от ветерана словно возвращала участников встречи в годы войны, во времена суровых испытаний, который закалили совсем еще молодых людей, вчерашних школьников. Фронтовой разведчик Иван Лыткин хорошо помнит свист пуль над головой и выходы в тыл противника.

«Я сибиряк-таежник, в годы войны был разведчиком. Ходил по тылам врага, таскал языков. В 18 лет помог своему народу разгромить фашизм, получив три боевых ранения. Я принадлежу к поколению советской молодежи, которое свое совершеннолетие отмечало в окопах, а первые в своей жизни цветы мы брали в руки, чтобы положить на могилы погибших товарищей. Кровью и смертью встретила нас жизнь. На наши плечи легли не только погоны, но и судьба нашей страны, нам судьбу России доверили и мы не подвели», - заверил фронтовик.

Когда от обороны советские войска перешли к наступлению, впереди замаячил луч надежды, вспомнили ветераны. Минометчик Семен Яковлевич попал на фронт несмотря на бронь. Как работник оборонного завода он имел право оставаться в тылу, но не смог так поступить и умолчал в военкомате о своих льготах. Бравый ветеран рассказал о боях за Вену.

«Немецкие войска, чтобы удержать Вену, высадили десант на укрепление столицы. Мы его ликвидировали, форсировали приток Дуная и взяли шестерых офицеров в плен. Они сказали, что все мосты в Вене взорваны, кроме центрального, который заминирован. Нашлись саперы - добровольцы, которые хорошо плавали и мост этот спасли. У нас только за Вену пять Героев СССР в Александровском саду», - напомнил ветеран.

В конце телемоста волонтеры сказали спасибо ветеранам за мирное небо, за героический подвиг и спасение Родины от немецко-фашистских захватчиков. Почетные гости поблагодарили молодежь за внимание и пожелали юному поколению никогда не познать тех ужасов, которые пережили сами.