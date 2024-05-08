Посольство РФ назвало смехотворным предлог Британии для новых санкций

В посольстве РФ в Великобритании заявили, что новые ограничительные меры Лондона введены «под безосновательным и даже смехотворным предлогом». Об этом говорится в комментарии дипломатической миссии.

«Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

В комментарии говорится, что Великобритания также прерывает некоторые каналы связи. Согласно сообщению дипмиссии, из названного предлога в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю».

Ранее МВД Великобритании приняло решение выслать военного атташе России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст адекватный ответ на действие Лондона. Вместе с тем Великобритания ввела новые ограничения при получении дипломатических виз российскими гражданами. Кроме того, с некоторых объектов недвижимости, которые принадлежат РФ, на территории Соединенного Королевства снят дипломатический статус.