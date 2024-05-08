Минздрав ЛНР сообщил о состоянии пострадавших при ударе по Луганску

Состояние пострадавших при ударе украинских боевиков по Луганску оценивается как средней степени тяжести. Все они получили необходимую медицинскую помощь, в интенсивной терапии необходимости нет. Актуальную информацию о самочувствии людей сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, ее комментарий приводит региональное правительство.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь», - опубликовано заявление Пащенко в Telegram-канале правительства.

Глава регионального Минздрава добавила, что все раненые находятся в больнице с минно-взрывными травмами. Ими оказались сотрудники луганской нефтебазы. Не уточняется, сколько таких пострадавших.

Удар по стратегическому объекту произошел поздним вечером 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что держит ситуацию на контроле.

Украинские боевики атаковали объект, после чего произошли несколько взрывов и начался сильный пожар. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.