МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав ЛНР сообщил о состоянии пострадавших при ударе по Луганску

После удара ВСУ по нефтебазе и, как следствие, возникшего пожара сотрудники объекта получили минно-взрывные травмы.
Дарина Криц 2024-05-08 01:59:45
© Фото: Екатерина Аверьнова, ТРК «Звезда»

Состояние пострадавших при ударе украинских боевиков по Луганску оценивается как средней степени тяжести. Все они получили необходимую медицинскую помощь, в интенсивной терапии необходимости нет. Актуальную информацию о самочувствии людей сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, ее комментарий приводит региональное правительство.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В интенсивной терапии никто не нуждается. Всем раненым оказана вся необходимая медицинская помощь», - опубликовано заявление Пащенко в Telegram-канале правительства.

Глава регионального Минздрава добавила, что все раненые находятся в больнице с минно-взрывными травмами. Ими оказались сотрудники луганской нефтебазы. Не уточняется, сколько таких пострадавших.

Удар по стратегическому объекту произошел поздним вечером 7 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что держит ситуацию на контроле.

Украинские боевики атаковали объект, после чего произошли несколько взрывов и начался сильный пожар. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

#в стране и мире #минздрав #ЛНР #Луганск #раненые #Нефтебаза #обстрелы всу #Наталия Пащенко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049