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В Луганске загорелась нефтебаза после атаки ВСУ

Украинские боевики напали на нефтебазу, расположенную в Луганске, в результате чего начался сильный пожар.
Дарина Криц 2024-05-08 00:01:33
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Поздним вечером 7 мая жители Луганска стали свидетелями нескольких взрывов, прогремевших в городе.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что в региональной столице произошло ЧП. В частности, под удар противника попала нефтебаза, находящаяся в границах города.

«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», - сообщил он в Telegram-канале.

Пасечник указал, что на месте происшествия уже находятся сотрудники МЧС, борющиеся с огнем, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня.

Глава ЛНР добавил, что держит ситуацию с пожаром на нефтебазе на личном контроле. Не уточняется, есть ли пострадавшие и как именно произошел взрыв на объекте. Местные оперативные службы также подтвердили, что пожар начался после атаки украинских вооруженных сил.

#в стране и мире #взрыв #ЛНР #Леонид Пасечник #Луганск #Нефтебаза #обстрел всу
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