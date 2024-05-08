В Луганске загорелась нефтебаза после атаки ВСУ

Поздним вечером 7 мая жители Луганска стали свидетелями нескольких взрывов, прогремевших в городе.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что в региональной столице произошло ЧП. В частности, под удар противника попала нефтебаза, находящаяся в границах города.

«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску - обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», - сообщил он в Telegram-канале.

Пасечник указал, что на месте происшествия уже находятся сотрудники МЧС, борющиеся с огнем, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня.

Глава ЛНР добавил, что держит ситуацию с пожаром на нефтебазе на личном контроле. Не уточняется, есть ли пострадавшие и как именно произошел взрыв на объекте. Местные оперативные службы также подтвердили, что пожар начался после атаки украинских вооруженных сил.