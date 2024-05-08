В Гидрометцентре объяснили феномен «слепой» метели в Москве 8 мая

Москву продолжает накрывать майским снегом, при этом крупные хлопья падают на фоне ясного неба, и такая картина больше похожа на «слепую» метель. Объяснение такому феномену дал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В тыловой части циклона в Московском регионе идет заток с севера холодного воздуха. При этом давление за циклоном выросло - гребень», - рассказал в беседе с Life синоптик.

По его словам, на этом фоне идет вторичный холодный фронт, при котором наблюдается разорванная облачность.

«Если смотреть с какой-то небольшой местности, то можно увидеть голубое небо, чистое, потом подходит "куча" дождевая, облако, с него идут осадки», - отметил метеоролог.

Он объяснил, что из-за того, что такая «куча» уходит, создается впечатление, что осадки выпадают при ясном небе. Однако, на самом деле это просто точечные облака на фоне гребня. Синоптик добавил, что холод сохранится еще как минимум два дня.

«Холодная ночь с восьмое на девятое - тоже переменная облачность, облачно с прояснениями. Небольшие осадки и мокрый снег. Температура - 1-3 градуса»,- рассказал эксперт.

Анатолий Цыганков добавил, что 9 мая будет достаточно холодно. Днем воздух прогреется только до 5 градусов выше нуля. А также сохранится облачность с прояснениями и небольшие осадки, преимущественно мокрый снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что пик аномального похолодания в Москве придется на День Победы. По словам специалиста, низкая температура в столице продержится до середины следующей недели.