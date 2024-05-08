Проспект Правды в Киеве переименовали в проспект Европейского союза

В Подольском районе Киева проспект Правды переименовали в честь Евросоюза. Такое решение было принято на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва 62 депутатами. Об этом сообщает городской совет украинской столицы.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что названия времен Советского Союза имеют враждебное идеологическое значение. Из сообщения следует, что проспект Правды был назван в честь советской газеты «Правда», из-за этого совет решил «деколонизировать» проспект.

Теперь улица будет называться «проспект Европейского союза». Бондаренко подчеркнул, что ЕС - давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины. Он напомнил, что вступление в Евросоюз - это стратегический курс Украины, и назвал переименование логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений.

Ранее в Европейском союзе предварительно согласовали план реформ Украины, являющийся условием для выделения Киеву финансовой поддержки в качестве микрофинансовой помощи до 2027 года.