МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Проспект Правды в Киеве переименовали в проспект Европейского союза

Секретарь горсовета заявил, что названия времен СССР имеют враждебное идеологическое значение.
Мария Зайцева 2024-05-08 18:33:24
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Подольском районе Киева проспект Правды переименовали в честь Евросоюза. Такое решение было принято на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва 62 депутатами. Об этом сообщает городской совет украинской столицы.

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что названия времен Советского Союза имеют враждебное идеологическое значение. Из сообщения следует, что проспект Правды был назван в честь советской газеты «Правда», из-за этого совет решил «деколонизировать» проспект.

Теперь улица будет называться «проспект Европейского союза». Бондаренко подчеркнул, что ЕС - давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины. Он напомнил, что вступление в Евросоюз - это стратегический курс Украины, и назвал переименование логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений.

Ранее в Европейском союзе предварительно согласовали план реформ Украины, являющийся условием для выделения Киеву финансовой поддержки в качестве микрофинансовой помощи до 2027 года.

#в стране и мире #Украина #Киев #евросоюз #проспект #переименование
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213