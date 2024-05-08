В ЕС предварительно согласовали план реформ для помощи Украине

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали план реформ Украины, который является условием для выделения Киеву финансовой поддержки в качестве микрофинансовой помощи до 2027 года. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) заявило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии.

После полного согласования плана украинских реформ Киев получит 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.

В апреле Еврокомиссия утвердила план для Киева, включающий в себя 69 реформ. Они касаются 15 сфер, в том числе энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.