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В ЕС предварительно согласовали план реформ для помощи Украине

Киеву планируют выделить 50 миллиардов евро.
Мария Зайцева 2024-05-08 14:59:48
© Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Globallookpress

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали план реформ Украины, который является условием для выделения Киеву финансовой поддержки в качестве микрофинансовой помощи до 2027 года. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) заявило представительство председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии.

После полного согласования плана украинских реформ Киев получит 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.

В апреле Еврокомиссия утвердила план для Киева, включающий в себя 69 реформ. Они касаются 15 сфер, в том числе энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #финансирование #постпред
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