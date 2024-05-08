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В Германии и Франции возложили цветы к памятникам героям ВОВ

Российские послы также приняли участие в церемониях.
Мария Зайцева 2024-05-08 17:08:18
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В преддверии 79-й годовщины Дня Победы в Германии и Франции возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны. В церемониях приняли участие российские послы.

В Дрездене почтили память и возложили цветы к памятнику на Ольбрихтплац, посвященному воинам Советской армии, павшим в борьбе с фашизмом. В возложении участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев.

В Южной Осетии дети станцевали вальс под песни военных лет, участники мероприятия также возложили цветы, люди несли с собой флаги и ленточки.

В среду бойцы группировки «Восток» поздравили ветеранов в Мариуполе с 9 Мая.

#9 мая #Франция #день победы #Германия #возложение цветов #Южная Осетия #герои вов
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