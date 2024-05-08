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Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта Башкирии Клебанова

Суд заключил бывшего министра под стражу в СИЗО на два месяца.
Мария Зайцева 2024-05-08 16:41:13
© Фото: ТРК «Звезда»

В суде Советского района города Уфы прошло заседание по делу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александра Клебанова. Он обвиняется в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Суд постановил заключить 47-летнего обвиняемого Клебанова под стражу на два месяца, до 7 июля, в СИЗО №1. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Седьмого мая появились кадры ареста Клебанова, где сотрудники ФСБ зашли домой к чиновнику и надели на него наручники. Сумму в пять миллионов рублей экс-министр получил за пособничество в выплатах за работу, выполненную в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что в случае отказа выполнить требования злоумышленник угрожал созданием искусственных препятствий.

#в стране и мире #арест #СИЗО #экс-министр #Александр Клебанов
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