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Опубликованы кадры задержания башкирского экс-министра Клебанова

На видео сотрудники ФСБ заходят домой к Клебанову и надевают на него наручники.
Игнат Далакян 2024-05-07 14:57:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликовано видео задержания башкирского экс-министра Александра Клебанова. Кадры попали в распоряжение «Звезды».

На видео можно заметить, что сотрудники Федеральной службы безопасности заходят домой к чиновнику и надевают на него наручники.

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере - на сумму в пять миллионов рублей. Отмечается, что такую сумму бывший министр получил за пособничество в выплатах за работу, выполненную в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В случае отказа выполнить его требования злоумышленник угрожал созданием искусственных препятствий.

Ранее в Следственном комитете России нам сообщили, что меру пресечения Клебанову изберут завтра. По данным УФСБ России по Республике Башкортостан, сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.

#ФСБ #наш эксклюзив #задержания #взятка #башкортостан #Александр Клебанов
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