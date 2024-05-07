Опубликованы кадры задержания башкирского экс-министра Клебанова

Опубликовано видео задержания башкирского экс-министра Александра Клебанова. Кадры попали в распоряжение «Звезды».

На видео можно заметить, что сотрудники Федеральной службы безопасности заходят домой к чиновнику и надевают на него наручники.

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере - на сумму в пять миллионов рублей. Отмечается, что такую сумму бывший министр получил за пособничество в выплатах за работу, выполненную в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В случае отказа выполнить его требования злоумышленник угрожал созданием искусственных препятствий.

Ранее в Следственном комитете России нам сообщили, что меру пресечения Клебанову изберут завтра. По данным УФСБ России по Республике Башкортостан, сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.