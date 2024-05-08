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Посла РФ вызвали в МИД Британии после высылки военного атташе

Ранее Великобритания выслала военного атташе России.
Игнат Далакян 2024-05-08 16:16:04
© Фото: Алекс Макнотон, РИА Новости

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Британии после высылки военного атташе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что российского посла вызвали из-за якобы ведения Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании.

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», - цитирует РИА Новости сообщение. 

Британские власти заявляют, что объявленные меры направлены на препятствование операциям РФ «по сбору разведывательных данных в Великобритании».

Немногим ранее МВД Великобритании приняло решение о высылке военного атташе России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на действия Лондона.

#Россия #в стране и мире #Великобритания #МИД Великобритании #Посол России #разведданные
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