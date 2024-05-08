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В Новороссийске поздравили медсестру, которая помнит Цезаря Куникова

Вера Гавриловна Пикина работала медсестрой в военно-морском госпитале, выхаживая раненых участников морского десанта. В ее дежурство умер Цезарь Куников, чей отряд захватил плацдарм Малая земля.
Тимур Шерзад 2024-05-08 16:50:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

В Новороссийске в преддверии Дня Победы поздравили медсестру Веру Гавриловну Пикину. В мероприятии участвовали юнармейцы, общественные организации Новороссийска, жители города и военный оркестр. 

Она с 1942 года работала медсестрой и выхаживала раненых, которых привозили с плацдарма Малая земля.

Вера Гавриловна помнит и знаменитого командира десантного отряда, захватившего этот плацдарм, - Цезаря Куникова. Куников умер от ран именно в ее дежурство, оставив в душе мощный отпечаток. 

После войны она работала в госпиталях по всей стране, от Тулы и Одессы до Камчатки и Сахалина. Стаж работы Веры Гавриловны составляет более 40 лет. 

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» поздравили мариупольских ветеранов с 9 Мая.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Цезарь Куников #поздравление #Вера Пикина
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