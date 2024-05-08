В Новороссийске поздравили медсестру, которая помнит Цезаря Куникова

В Новороссийске в преддверии Дня Победы поздравили медсестру Веру Гавриловну Пикину. В мероприятии участвовали юнармейцы, общественные организации Новороссийска, жители города и военный оркестр.

Она с 1942 года работала медсестрой и выхаживала раненых, которых привозили с плацдарма Малая земля.

Вера Гавриловна помнит и знаменитого командира десантного отряда, захватившего этот плацдарм, - Цезаря Куникова. Куников умер от ран именно в ее дежурство, оставив в душе мощный отпечаток.

После войны она работала в госпиталях по всей стране, от Тулы и Одессы до Камчатки и Сахалина. Стаж работы Веры Гавриловны составляет более 40 лет.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» поздравили мариупольских ветеранов с 9 Мая.