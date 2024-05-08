МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех GPS

Глава эстонской дипломатии обвинил Россию в создании помех, которые нарушают авиасообщение.
Алексей Курильченко 2024-05-08 15:19:11
© Фото: Peter Seyfferth, imageBROKER, Globallookpress

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России. В дипведомстве сообщили, что это связано с ситуацией с якобы подавлением Россией сигналов GPS.

«Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. Этими действиями Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи. Мы также передали это сообщение российскому поверенному в делах», - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что помехи нанесли ущерб авиасообщению в регионе. Так, между Хельсинки и Тарту были временно приостановлены полеты. Также он заявил, что вопрос появления помех уже обсуждается в НАТО.

Ранее Финляндия заявила об обнаружении сбоев в работе GPS в районе Финского залива. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен обвинила в произошедшем Россию. При этом напрямую установить причастность Москвы к проблемам с работой системы не удалось.

#в стране и мире #эстония #gps #МИД эстонии #Помехи
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213