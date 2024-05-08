МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех GPS

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России. В дипведомстве сообщили, что это связано с ситуацией с якобы подавлением Россией сигналов GPS.

«Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. Этими действиями Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым запрещено создавать такого рода помехи. Мы также передали это сообщение российскому поверенному в делах», - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что помехи нанесли ущерб авиасообщению в регионе. Так, между Хельсинки и Тарту были временно приостановлены полеты. Также он заявил, что вопрос появления помех уже обсуждается в НАТО.

Ранее Финляндия заявила об обнаружении сбоев в работе GPS в районе Финского залива. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен обвинила в произошедшем Россию. При этом напрямую установить причастность Москвы к проблемам с работой системы не удалось.