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Глава МИД Финляндии заявила о сбоях GPS у Финского залива

Элина Валтонен заявила, что к произошедшему причастна Россия.
Максим Крюков 2024-05-05 10:04:29
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Власти Финляндии зафиксировали сбои в работе GPS (спутниковая система навигации) в районе Финского залива. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен обвинила в произошедшем Россию, сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

«Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились, а также во многом изменили свою форму», - сказала она.

По ее словам, неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренной деятельностью России», передает телеканал «360». При этом глава МИД североевропейского государства допустила, что проблемы с системой глобального позиционирования связаны с тем, что «РФ пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру» от угроз со стороны Украины, используя системы радиоэлектронной борьбы в Финском заливе и Балтийском море.

Валтонен добавила, что помехи GPS могут повлиять на гражданскую авиацию, однако гражданам не стоит беспокоится - ситуацию контролируют финские власти. Пока помехи GPS не привели к каким-либо опасным ситуациям в воздушном пространстве, заключила она.

#в стране и мире #Финляндия #gps #Финский залив #сбои #обвинение
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