Бойцы расчета Д-20 рассказали, как целятся по противнику из коллиматора

Российская ствольная артиллерия перед выстрелом по цели за короткое время проводит огромную работу. В Белгородской области бойцы ВС РФ установили гаубицу на позицию, сориентировались на местности и, чтобы наводчик мог прицелиться, поставили специальное устройство - коллиматор. Дальше все на автомате. Небольшая лекция от профессионалов, как это делается.

«Выставляется как точку наводки коллиматор. Наводчик фиксирует, докладывает командиру орудия. И командир орудия, получив цели и рассчитав угломер, уже наводит вместе с наводчиков на коллиматор», - рассказал командир огневого взвода гаубицы Д-20 с позывным Сыч.

Другой военнослужащий поделился, как достигается более точная стрельба.

«Нам нужно получить совпадение. Стоят горизонтально буквы и цифры. Они должны совпасть. Это для более точной стрельбы сделано», - рассказал боец расчета.

Когда все готово, в дело вступают номера расчета.

По окончанию работы наша съемочная группа узнает, что били по взводу противника. Разведка заметила приближающуюся к границе живую силу противника и предположила, возможную его попытку снова перейти линию разграничения. Результат - взвод потерял больше 50% личного состава. Остальные отступили.

Ранее мы показывали, как передовые авианаводчики действуют в зоне спецоперации к северо-западу от Авдеевки. Авиационные наводчики на земле подсказывают экипажам российской авиации координаты скопления боевиков к северо-западу от Авдеевки. Они же ведут корректировку.

Материал подготовили Игнат Далакян, Владислав Кустов и Николай Баранов.