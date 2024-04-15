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Еврокомиссия определила 69 реформ на Украине для получения денег от ЕС

Финансирование в размере 50 млрд евро будут предоставлять траншами в течение четырех лет. Их перечисление зависит от продвижения Украины в выполнении этих реформ.
Владимир Рубанов 2024-04-15 20:23:13
© Фото: Eugen Kotenko Keystone Press Agency Global Look Press

Еврокомиссия утвердила план реформ для Киева, которые станут условием для выплат по программе финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Деньги будут переводить траншами в течение четырех лет. Их перечисление зависит от продвижения Украины в выполнении этих реформ.

Реформы охватывают 15 разных сфер, в том числе энергетику, сельское хозяйство, транспорт, зеленый и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

План определяет 69 реформ и 10 пунктов инвестиций, которые охватывают области человеческого капитала, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, деловой среды и региональной политики.

Реформы направлены на повышение макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, улучшение управления, повышение потенциала и эффективности администрации, подотчетности и честности судебной власти, поддержку развития частного сектора и создание условий, способствующих устойчивому экономическому росту, сообщает Еврокомиссия.

Финансовая поддержка будет предоставлена ​​при условии, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, говорится в сообщении.

Теперь у государств-членов ЕС есть один месяц, чтобы утвердить предложенный Еврокомиссией план. Это позволит выделить Киеву до 1,89 млрд евро в качестве предварительного финансирования до тех пор, пока не начнутся регулярные выплаты, которые будут связаны с реализацией реформ.

#Украина #евросоюз #Еврокомиссия #финансирование #реформы
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