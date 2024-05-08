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IBM: ж/д перевозки в РФ и Белоруссию из Китая резко подорожали

Причиной роста цен послужило уменьшение количества свободных контейнеров и пробки на границе с Китаем.
Глеб Владовский 2024-05-08 14:48:16
© Фото: Yang Wenbin, XinHua, Globallookpress

Власти Китая резко подняли тарифы на железнодорожные перевозки в Россию и Белоруссию. Об этом сообщили на транспортно-логистическом портале Infotrans Media Belarus.

По данным организации, средняя цена выросла на 500-800 долларов. При этом тариф варьируется в зависимости от станции отправления.

«Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими пробками, возникшими на границах с Китаем. Одновременно с ростом цен на ж/д доставки выросли также и ставки морских фрахтов из Китая», - говорится в заявлении учреждения.

Также отмечается, что рост цен на морские транспортировки также зависит от пункта отправления. Однако в этом случае тарифы поднялись от 800-1 000 до 1 300-1 500 долларов.

Тем временем управляющий партнер российского ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА Новости заявил, что подобные сообщения не могут быть правдоподобными из-за особенностей работы этого рынка. В качестве аргумента он отметил, что рынок свободен в сфере железнодорожных перевозок и имеется огромное количество точек отправления в Китай.

Ранее сообщалось о запуске ежедневных безвизовых речных рейсов по реке Амур из Хабаровска в Фуюань и обратно.

#Китай #в стране и мире #белоруссия #жд перевозки
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