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Между Россией и Китаем запустили ежедневные безвизовые речные рейсы

В прошлом году взаимный туристический поток составил порядка миллиона двухсот тысяч человек.
Мария Герман Мария Зайцева 2024-05-07 22:39:46
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Речная навигация между Россией и Китаем открыта. Рейсы по Амуру из Хабаровска в Фуюань и обратно отправляются ежедневно. На линии работает китайский теплоход, который вмещает почти сотню пассажиров. Путешествовать они могут в безвизовом режиме, он предусмотрен соглашением.

Как и в прошлом году, в этом сезоне туристов будет перевозить вот такое судно китайской стороны. Путь занимает около трех с половиной часов в зависимости от погодных условий.

На российском пункте пропуска обязателен досмотр и проверка документов. На речном вокзале в Хабаровске сразу после схода льда установили дебаркадер, куда таможенная служба завезла необходимое спецоборудование. Перед стартом международной навигации пропускной объект прошел приемку Росгранстроя.

В этом году трехдневная поездка немного подорожала, в среднем на полторы тысячи рублей. Операторы предлагают путевки от 12 тысяч.

Китайские партнеры ждут туристов из России. В Фуюане открылись новые рестораны, гостиницы, магазины. Развивают и культурные достопримечательности: площадь солнца, музей рыб, недавно построили храм. По мнению туроператоров, в этом сезоне Фуюань станет транзитной точкой для поездок на курорты КНР – Байдахэ, Вэйхай, Далянь.

В свою очередь Хабаровский край привлекает китайских посетителей местной кухней и отдыхом на природе. Особенно популярна рыбалка.

Сейчас между Россией и Китаем работают четыре речных пункта: два в Хабаровском крае, по одному в Еврейской автономии и Амурской области.

Кроме сообщения по Амуру, в Поднебесную можно попасть воздушным и наземным транспортом. Благодаря запуску механизма безвизовых групповых поездок, в прошлом году взаимный туристический поток составил порядка миллиона двухсот тысяч человек.

#Китай #Россия #в стране и мире #безвизовый режим #хабаровск #речной маршрут
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