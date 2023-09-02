Суд Киева отправил Игоря Коломойского под стражу на два месяца

Шевченковский суд Киева отправил Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

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Шевченковский суд Киева отправил украинского олигарха Игоря Коломойского под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Такую меру пресечения требовала украинская прокуратура.

Коломойского обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщает РИА Новости. Согласно материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.

Ранее мы рассказывали, что ряд чиновников на Украине подозревается в хищении в особо крупном размере. Служба безопасности Украины пришла с обыском к Игорю Коломойскому, которого называли спонсором президента Украины Владимира Зеленского.