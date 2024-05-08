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Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан иностранных государств

Российский лидер выразил надежду в крепости уз братской дружбы, закаленной в годы ВОВ.
Глеб Владовский 2024-05-08 13:09:45
© Фото: Cao Yang, XinHua, Globallookpress

Президент России направил поздравительные послания гражданам и главам иностранных государств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Кремля.

Отмечается, что поздравления переданы лидерам Казахстана, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, народам Грузии и Молдавии.

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», - подчеркнул Путин.

Глава государства также выразил надежду, что закаленные в годы войны узы дружбы останутся надежной основой для развития отношений между державами и народами.

Ранее военнослужащие РВСН поздравили ветеранов ВОВ в трех регионах России.

#в стране и мире #день победы #Путин #поздравления
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