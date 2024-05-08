Путин подписал указ о политике РФ в сфере исторического просвещения

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области исторического просвещения. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что основа российского самосознания состоит из традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, которые формировались на протяжении всей истории страны. Кроме того, указ включает в себя цели исторического просвещения, формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

«Россия - великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», - говорится в указе.

Законопроект также включает в себя стратегию по борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия в информационной войне.

Ранее Путин поздравил лидеров и народы иностранных государств с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.