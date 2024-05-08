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ВС РФ ударили «Кинжалом» в ответ на попытку ВСУ атаковать энергетику

Кроме гиперзвукового комплекса, также российские военные использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотники.
2024-05-08 13:39:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении сегодня утром группового удара по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

В ходе удара, который наносился в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике, ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Поражались объекты украинской энергетики, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Как заявляют в российском оборонном ведомстве, все объекты были поражены. Кроме того, удалось существенно снизить возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения вооружения и военной техники, поставляемой Киеву странами Запада в рамках военной помощи.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится, что наши военные освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #кинжал #удар #СВО
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