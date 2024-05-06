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Ветеран рассказал, как мальчишкой собирал танковые моторы

В преддверии Дня Победы песни военных лет прозвучали под окнами ветерана из Екатеринбурга Владимира Бочкарева. Девятое мая он готовится встретить на Красной площади, а пока принимает поздравления у себя дома.
Павел Кольцов 2024-05-06 14:39:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Парадный мундир Владимира Бочкарева весит несколько килограммов. Но, как говорит сам ветеран, форма его окрыляет - военная выправка и в 96 лет отличает бывшего механика штурмового авиаполка.

Песню «День Победы» Владимир Александрович слушает стоя. У подъезда для него дает концерт ансамбль Центрального военного округа. Парадным маршем проходит рота почетного караула. Такое внимание растрогало до слез.

«Мне кажется, я даже не заслужил такого, слишком почетно. Спасибо всем!» - говорит Бочкарев.

Следующий пункт праздничной программы - музей авиационного полка 14-й армии ВВС и ПВО. Экспозицию собрали прямо на борту самолета Ту-134.

«Это авиационный ветеран, что для нас особенно ценно. Он обслуживал штурмовую авиацию, самолеты Ил-2. В этом году мы закончили строительство музея, и теперь нам не стыдно пригласить ветерана посмотреть экспозицию», - объясняет заместитель командира авиационного полка Иван Болдырев.

О начале Великой Отечественной Владимир Бочкарев узнал в пионерском лагере, 14 ему исполнилось только через два месяца. На фронт не брали, отправили на завод.

«Я собирал еще мальчишкой танковые моторы, и направляющие для "Катюш" устанавливали на шасси Studebaker. По 12 часов работал в 14 лет в ночную и в дневную смены», - рассказывает Бочкарев.

В 1944 году поступил в военно-авиационную школу. За несколько месяцев до Великой Победы перебросили в Восточную Пруссию, техником в авиаполк. Победу встретил под Кенигсбергом, а демобилизовался еще через семь лет.

Сейчас ветеран готовится к еще одному, теперь уже главному Параду Победы. 9 Мая Владимир Бочкарев встретит на Красной площади в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #война #ВОВ #день победы #Ветеран
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