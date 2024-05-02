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Песков заявил, что Россия принимает меры из-за угроз Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента отметил, что киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность.
Сергей Лебедев 2024-05-02 14:25:30
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы Украины нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры.

«Это же не новость, это было и до этого. Здесь никаких новых элементов не видим», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс выложил в социальных сетях пост с намеком на возможную готовящуюся атаку на Крымский мост. Он опубликовал коллаж с изображением моста и пуска ракеты, а также оставил язвительный комментарий.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ответ на публикацию заявил, что посол пожалеет об этом. Российский дипломат напомнил, что подобные заявления, но в отношении «Северных потоков» прозвучали в сентябре 2022 года от польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, в которых он намекнул на причастность США к диверсии, дописав: «Мелочь, а приятно».

#Россия #Крым #Украина #Киев #Кремль #Дмитрий Песков #Крымский мост #атака
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