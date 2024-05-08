Минобороны России получило партию новых истребителей Су-35С

Авиазавод имени Гагарина из Комсомольска-на-Амуре изготовил и передал российскому оборонному ведомству новые многофункциональные истребители Су-35С. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех).

Истребители, принадлежащие к поколению 4++, прошли цикл как наземных, так и летных испытаний. Они совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту базирования.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что это уже вторая партия боевых машин, отправленная в рамках программы поставок на 2024 год. Он добавил, что на авиазаводе имени Гагарина уже трудятся над созданием новых партий истребителей Су-35 и Су-57.

Ранее сообщалось, что Российская армия получила новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М, собранных на Урале.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.