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Минобороны России получило партию новых истребителей Су-35С

Это уже вторая партия Су-35С, переданная МО РФ в рамках программы поставок на текущий год.
2024-05-08 12:26:42
© Фото: ОАК © Видео: ОАК

Авиазавод имени Гагарина из Комсомольска-на-Амуре изготовил и передал российскому оборонному ведомству новые многофункциональные истребители Су-35С. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех). 

Истребители, принадлежащие к поколению 4++, прошли цикл как наземных, так и летных испытаний. Они совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту базирования. 

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что это уже вторая партия боевых машин, отправленная в рамках программы поставок на 2024 год. Он добавил, что на авиазаводе имени Гагарина уже трудятся над созданием новых партий истребителей Су-35 и Су-57. 

Ранее сообщалось, что Российская армия получила новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М, собранных на Урале. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #ОПК #су-35 #истребители #Комсомольск-на-Амуре
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