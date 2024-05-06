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Российская армия получила новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М

Объемы выпуска бронетехники растут от месяца к месяцу, проводится работа по улучшению ее тактико-технических характеристик, подчеркнули в пресс-службе УВЗ.
2024-05-06 11:50:13
© Фото: УВЗ

«Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил в войска партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, сообщает пресс-служба предприятия.

«В преддверии Дня Победы "Уралвагонзавод" отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М», - говорится в сообщении.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация Т-90 с повышением эксплуатационных характеристик. Является одним из самых приспособленных к боевым действиям в современных реалиях, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной высокоавтоматизированной системы управления огнем с различными прицелами.

Танк оснащен боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ОПК #танки #т-90м #Т-72Б3М
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