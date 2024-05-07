Путин определил цели развития России до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий новые цели России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Официальный документ опубликован на сайте Президента России.

Среди выделенных в указе целей есть сохранение населения, повышение благополучия людей, поддержка семьи, безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, а также технологическое лидерство.

Путин также поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. В указе также есть поручение кабинету министров скорректировать существующие нацпроекты и представить 11 новых.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента РФ на шестилетний срок.