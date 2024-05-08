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Спасатели потушили пожар на нефтебазе в ЛНР

Нефтебаза в Луганской Народной Республике загорелась из-за ночного обстрела армией Украины.
Услада Дубинина 2024-05-08 10:43:22
© Фото: МЧС РФ

Специалисты ликвидировали пожар на нефтебазе в Луганске, об этом сообщило МЧС России. Пожар возник в результате ночных обстрелов нефтебазы со стороны ВСУ.

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», - написано в сообщении МЧС.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские войска атаковали нефтебазу ракетами ATACMS. Сотрудники предприятия получили минно-взрывные травмы. Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко рассказала, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Сотрудникам нефтебазы оказали медицинскую помощь.

#МЧС РФ #ЛНР #Луганск #атака #Нефтебаза
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