Спасатели потушили пожар на нефтебазе в ЛНР

Специалисты ликвидировали пожар на нефтебазе в Луганске, об этом сообщило МЧС России. Пожар возник в результате ночных обстрелов нефтебазы со стороны ВСУ.

«Сотрудники МЧС России не допустили увеличения площади возгорания. На месте работали 57 пожарных и 11 единиц техники», - написано в сообщении МЧС.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские войска атаковали нефтебазу ракетами ATACMS. Сотрудники предприятия получили минно-взрывные травмы. Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко рассказала, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Сотрудникам нефтебазы оказали медицинскую помощь.