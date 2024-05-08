В небо Сибири после реставрации взмыл легендарный истребитель И-16

Снова в небо. Восемьдесят пять лет спустя благодаря стараниям авиареставраторов легендарный И-16 вновь поднимается в воздух. И вновь набирает некогда рекордную для истребителей скорость. За штурвалом - заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук.

И-16 ласково называли «Ишачок». Характер у машины под стать прозвищу - сложный, но упорный. Самолет непростой с точки зрения аэродинамики и пилотирования, но массовый. Он встретил войну, и именно на него легла вся тяжесть первых авиационных сражений.

В свое время И-16 в Советском Союзе был во многом первопроходцем. Первый скоростной истребитель, первый массовый моноплан и первый серийный самолет, оснащенный убирающимся шасси.

Одно из прославленных детищ талантливого советского авиаконструктора Поликарпова. Он отказался от второго крыла, чтобы придать машине невиданную по тем меркам скорость. На малой высоте высокий риск уйти в штопор. Для молодых пилотов, привыкших к более устойчивой конструкции биплана, быстро освоить И-16 стало задачей «со звездочкой».

«Я его "облетывал" уже в 95-м году первый раз, я уже был зрелым летчиком, у меня был 3 000 часов налет. И то он не очень простой с точки зрения пилотирования был для меня», - отметил летчик-испытатель Владимир Барсук.

Сложная аэродинамика, открытая кабина. И-16 мог развить скорость выше 400 километров в час, пилоту в это время приходилось терпеть пронизывающий ветер и перегрузки.

«Категория самолетов, из которых выбираешься и получаешь удовольствие от того, что все обошлось. Это сложный самолет», - подчеркнул Владимир Барсук.

Летающих И-16 в мире сейчас всего три, в России этот - единственный.

Полет в канун 9 Мая - символичный. Это дань памяти талантливым авиаконструкторам, летчикам-героям и подвигу народа. Восстанавливает грозные боевые машины фонд, созданный по поручению президента.

Авиаторы очень надеются, что погода позволит И-16 вновь стать символом бессмертного авиаполка на День Победы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге восстановили танк Т-70, освобождавший Мелитополь 80 лет назад.