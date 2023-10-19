В Петербурге восстановили танк Т-70, освобождавший Мелитополь 80 лет назад

Теперь танк времен Великой Отечественной отправится в Запорожскую область, чтобы принять участие в торжествах в честь юбилея освобождения города от немцев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Легкий советский танк Т-70 возвращен к жизни специалистами РВИО. Реставрация длилась четыре месяца, и теперь он снова на ходу.

После войны танк был установлен рядом с могилами героев на братском мемориале. Но при Украине за памятником никто не ухаживал, восстановить его попросили сами жители Мелитополя. Результаты работы специалистов из Санкт-Петербурга увидел корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Машину "вылечили" полностью. Во-первых, реставраторы заменили днище, восстановили все катки и гусеницы танка, заварили трещины. Но намеренно оставили боевые пробоины», - прокомментировал корреспондент.

Главное - танк вернули в ходовое состояние. И вот последние штрихи - на башню со Знаменем Победы наносят красные звезды. Сложнейшие работы в рекордный срок выполнили специалисты музея «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова.

Когда Т-70 только привезли под Петербург, башня была приварена намертво, на броне, выкрашенной в явно «неоригинальный» цвет, многочисленные заплатки. Четыре месяца назад привезти танк вызвался житель Мелитополя Юрий Подлегаев, теперь он же вернулся, чтобы отвезти его обратно.

Под гимн России и воинский салют танк бережно и аккуратно загружают в машину Юрия. Уже 23 октября обновленный Т-70 должен будет возглавить парад в честь 80-летней годовщины освобождения Мелитополя от немцев.

После парада этот символ Мелитополя вернется на свой постамент. Но не навсегда - уже принято решение, что 9 Мая, в День Победы, героический танк снова проедет по улицам освобожденного города.