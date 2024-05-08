РФ начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

В России начались работы по созданию ядерной энергоустановки для совместной с Китаем лунной станции. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Началась», - процитировало РИА Новости его ответ на вопрос о разработке проекта.

Уточняется, что доставка и установка энергостанции на Луне планируется осуществить в 2033-2035 годах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству «Росатому» и «Роскосмосу» выделить средства на космическую ядерную энергетику в достаточном объеме.

Российский лидер подчеркнул, что Москва обладает компетенциями, которых нет у других стран.