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РФ начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

Предполагается, что она будет отправлена на Луну в 2033-2035 годах.
Глеб Владовский 2024-05-08 10:17:49
© Фото: Роскосмос

В России начались работы по созданию ядерной энергоустановки для совместной с Китаем лунной станции. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Началась», - процитировало РИА Новости его ответ на вопрос о разработке проекта.

Уточняется, что доставка и установка энергостанции на Луне планируется осуществить в 2033-2035 годах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству «Росатому» и «Роскосмосу» выделить средства на космическую ядерную энергетику в достаточном объеме.

Российский лидер подчеркнул, что Москва обладает компетенциями, которых нет у других стран.

#в стране и мире #роскосмос #ядерная энергоустановка #космическая ядерная программа
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