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Москвичам спрогнозировали самый холодный День Победы за 25 лет

Девятого мая ожидается порывистый ветер и кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Владимир Рубанов 2024-05-03 16:26:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

День Победы в этом году может стать самым холодным в Москве за 25 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. 9 мая он прогнозирует порывистый ветер и кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Пока это предварительные прогнозы. Ожидается, что температурный фон в Центральной России будет аномально холодным - на 10 градусов ниже положенной климатической нормы. По сути, это мартовская погода.

Холод в столичный регион принесет циклон. Он обеспечит «ультраполярное вторжение студеного воздуха из акватории сурового Карского моря», сообщил специалист.

Погода 9 мая в Москве будет облачная с прояснениями, с порывистым северо-западным ветром. Ночью в столице ожидается похолодание до 0...-3 градусов, днем - не выше +5...+10. Но из-за ветра «по ощущениям» будет на 3-4 градуса холоднее.

С момента основания опорной метеостанции ВДНХ в 1948 году заморозки в этот день случались всего четыре раза, сообщил синоптик. Рекордный температурный минимум зафиксирован в 1918 году, -5,6 градуса. Последний раз в Москве в День Победы похолодало до минусовых значений в 1999 году, когда было -3,8.

Ранее в МЧС предупредили о заморозках до -5 градусов в Московской области ночью и утром субботы, 4 мая.

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