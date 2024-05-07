Военного США 2 мая задержали во Владивостоке за кражу

Представительство МИД России во Владивостоке сообщило о задержании в городе 2 мая американского военнослужащего. При этом в ведомстве отметили, что он обвиняется в бытовом криминале, речи о политике или о шпионаже тут не идет.

«Известия» пишут, что военный познакомился с женщиной из Владивостока по интернету. Он переехал к ней жить, но через какое-то время начал избивать. В конце концов, он украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь, сообщает издание.

Задержанный «по обвинению в уголовном проступке», как выразилась официальный представитель Армии США Синтия О. Смит, он был в Южной Корее в командировке, однако, не дожидаясь ее окончания, поехал в Россию. Об этом пишет NBC News.

Издание сообщило, что председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол «глубоко обеспокоен» информацией о задержании американца. По мнению МакКола, Россия имеет длинную историю удержания граждан США в заложниках.

Задержанному, информирует Представительство МИД РФ во Владивостоке, 34 года, его имя - Гордон Блэк. После командировки он должен был вернуться домой в Форт-Кавасос в Техасе.