Два человека погибли в результате пожара в Иркутской области

При пожаре в иркутских СНТ два человека погибли и четверо пострадали, об этом сообщил мэр района Александр Дубровин. Он уточнил, что 13 человек обращались за медицинской помощью, одна женщина находится в тяжелом состоянии с ожогами.

«Двое погибло в разных дачных кооперативах - двое мужчин, в "Алюминщике" и "Локомотиве"», - рассказал Дубровин Интерфаксу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим ЧС регионального масштаба. Ранее стало известно, что пожар в Братском районе и городе Вихоревка уничтожил 25 домов. К ликвидации пожара было привлечено 80 специалистов и 25 единиц техники, об этом сообщило МЧС России.