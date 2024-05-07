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Два человека погибли в результате пожара в Иркутской области

Известно о четверых пострадавших, один человек находится в тяжелом состоянии.
Услада Дубинина 2024-05-07 07:05:10
© Фото: МЧС РФ

При пожаре в иркутских СНТ два человека погибли и четверо пострадали, об этом сообщил мэр района Александр Дубровин. Он уточнил, что 13 человек обращались за медицинской помощью, одна женщина находится в тяжелом состоянии с ожогами.

«Двое погибло в разных дачных кооперативах - двое мужчин, в "Алюминщике" и "Локомотиве"», - рассказал Дубровин Интерфаксу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим ЧС регионального масштаба. Ранее стало известно, что пожар в Братском районе и городе Вихоревка уничтожил 25 домов. К ликвидации пожара было привлечено 80 специалистов и 25 единиц техники, об этом сообщило МЧС России.

#пожар #МЧС РФ #Иркутская область #ЧС #снт #Братский район
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