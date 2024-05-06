МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иркутской области в Вихоревке пожар уничтожил 25 домов, погиб мужчина

Пожар локализован, огонь охватил 15 строений на 540 «квадратах».
Мария Зайцева 2024-05-06 19:27:12
© Фото: МЧС РФ

Пожар в Иркутской области в Братском районе и Вихоревке практически уничтожил садово-огородническое товарищество, сгорело 25 домов. В одном из зданий СНТ «Локомотив» спасатели нашли тело мужчины 1948 года рождения. Об этом сообщает Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор ввел режим ЧС регионального значения и назначил руководителем ликвидации мэра Братского района Александра Дубровина.

Пожарные МЧС России локализовали пожар в садоводстве «Локомотив», там огонь распространился на 15 строений в городе Вихоревка, включая жилые дома. Ранее Дубровин заявил об уничтожении пожаром 25 домов.

Причины возгорания пока неизвестны, но уже ясен его техногенный характер. Точное количество пострадавших и ущерб уточняются. Работает пункт временного размещения на базе спортивной школы.

В 17 часов по Москве в МЧС России заявили о работе 80 специалистов и 25 единиц техники на месте чрезвычайной ситуации.

#в стране и мире #пожар #Иркутская область #ЧС #мэр #губернатор #снт #Вихоревка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049