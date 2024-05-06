В Иркутской области в Вихоревке пожар уничтожил 25 домов, погиб мужчина

Пожар в Иркутской области в Братском районе и Вихоревке практически уничтожил садово-огородническое товарищество, сгорело 25 домов. В одном из зданий СНТ «Локомотив» спасатели нашли тело мужчины 1948 года рождения. Об этом сообщает Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор ввел режим ЧС регионального значения и назначил руководителем ликвидации мэра Братского района Александра Дубровина.

Пожарные МЧС России локализовали пожар в садоводстве «Локомотив», там огонь распространился на 15 строений в городе Вихоревка, включая жилые дома. Ранее Дубровин заявил об уничтожении пожаром 25 домов.

Причины возгорания пока неизвестны, но уже ясен его техногенный характер. Точное количество пострадавших и ущерб уточняются. Работает пункт временного размещения на базе спортивной школы.

В 17 часов по Москве в МЧС России заявили о работе 80 специалистов и 25 единиц техники на месте чрезвычайной ситуации.