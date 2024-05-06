СССР помешал Гитлеру наступать в 1944 году против англо-американцев

В начале зимы 1944 года планам германских фашистских войск и лично Адольфу Гитлеру на Западном фронте помешало наступление Красной Армии.

Согласно показаниям бывшего личного адъютанта Гитлера штурмбаннфюрера СС Отто Гюнше, попавшему в плен к советским войскам, «окончательному успеху» их помешало, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат «грандиозное наступление».

Гюнше рассказал об обстановке в ставке фюрера во время подготовки и проведения наступления в Арденнах. Соответствующие архивные показания рассекретило Управлением ФСБ России по Ивановской области.

«Скорцени получил от Гитлера задание со специальным отрядом, одетым в английскую и американскую форму, на трофейных английских и американских танках вызвать беспорядки и панику в тылу у англо-американцев, внезапно захватить главные мосты через реку Маас с тем, чтобы противник не мог взорвать их до прихода основных немецких сил», - рассказал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера.

Во второй половине декабря 1944 года, продолжил он, началось наступление из района Эйфель. При этом немцы прорвали англо-американский фронт и вышли к реке Маас, где завязались тяжелые бои.

Масштабное наступление русских, отметил Гюнше, вынудило немцев прекратить маневр против англо-американцев на Западе, а также перебросить крупные войсковые соединения на немецко-русский фронт. После этого разворачивающиеся события на Востоке предоставило возможность англо-американским войскам вторгнуться в Германию.