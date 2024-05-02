На Купянском направлении «Ураганы» нанесли удар по скоплению боевиков

На Купянском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают выжигать позиции украинских боевиков. Военные находятся на дежурстве круглосуточно.

Так, недавно артиллеристы уничтожили скопление техники и личного состава националистов с расстояния более 30 километров. Выявить цель помогла воздушная разведка. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» позволяют вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции врага, нарушая его пути снабжения. Расчеты боевых машин ежедневно получают новые цели.

РСЗО могут поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Уничтожаются укрепрайоны, артиллерийские батареи, узлы связи, скопления живой силы и техники.

Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотников. Их операторы корректируют удары и фиксируют попадания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.