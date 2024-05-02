МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Купянском направлении «Ураганы» нанесли удар по скоплению боевиков

Выявить цель помогла воздушная разведка.
2024-05-02 07:30:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Купянском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают выжигать позиции украинских боевиков. Военные находятся на дежурстве круглосуточно.

Так, недавно артиллеристы уничтожили скопление техники и личного состава националистов с расстояния более 30 километров. Выявить цель помогла воздушная разведка. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» позволяют вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции врага, нарушая его пути снабжения. Расчеты боевых машин ежедневно получают новые цели.

РСЗО могут поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны. Уничтожаются укрепрайоны, артиллерийские батареи, узлы связи, скопления живой силы и техники.

Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотников. Их операторы корректируют удары и фиксируют попадания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#беспилотник #бпла #ураган #Запад #спецоперация #РСЗО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049