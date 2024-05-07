В Петербурге показали процесс изготовления военной формы к Параду Победы

Золотом на синей ткани автоматика вышивает петлицы на будущей парадной форме. Со скоростью одна пуговица в 5 секунд на кителях в ряды выстраиваются якоря и двуглавые орлы.

Для участников Парада в честь 79-годовщины Великой Победы необходимо изготовить около 15 тысяч комплектов военной формы. В швейном цехе кипит работа.

Только одни брюки состоят из десятка разных фрагментов. Парадную форму собирают как конструктор. И у каждой детали - свой автор, но творит он, конечно, в пределах линейки размеров, цветов и конфигурации.

Как только от Минобороны поступает очередной заказ, в первую очередь тут приступают к пошиву парадной формы для роты почетного караула. Это самый сложный в технологическом плане процесс. Взять хотя бы один воротник. Множество мелких элементов. Например, кант или ручная вышивка. Состав золота в нитках 5 %. И сама конструкция кителя сложная. Он должен строго сидеть по фигуре и состоит из двух тканей. Это шерсть и сукно.

Шьют исключительно из отечественных материалов. Сотни специалистов в несколько смен. Многие из них работают здесь десятки лет. С ходу могут определить толщину канта на воротнике - она должна быть не больше двух миллиметров или на ощупь оценить качество ткани.

«Нам надо обточать борта строго точно строчка в строчку подкладкой, чтобы у нас был красиво выложенный кант ровненький. И лацкана чтобы красиво смотрелись, ничего не тянуло. Для военных - это гордость. Мы гордимся, что одеваем нашу армию, делаем их красивыми на параде», - рассказала оператор швейного оборудования Светлана Иванюженкова.

Цех влажно-тепловой обработки - уже финишная прямая. По красным маркерам снайперски точно термопресс утюжит китель. А также брюкам отпаривают идеально ровные стрелки.

Караваны белоснежных мундиров военных моряков, парадная форма летчиков, военнослужащих сухопутных войск или, например, суворовцев - все комплекты к 9 мая доставят участникам Парада Победы, чтобы в главный праздник страны обеспечить единство формы и содержания.



Ранее о подготовке к Параду Победы рассказал вернувшийся с СВО Герой России Роман Кобец. Для участия в мероприятии в Москву приехали более 200 бойцов со специальной военной операции.